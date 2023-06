Britney Spears rebate acusações da família e revela se está dependente ou não de metanfetamina 

Familiares da cantora revelaram temer que ela tenha o mesmo destino de Amy Winehouse; filhos não querem ir para casa da mãe

Reprodução/Instagram/britneyspears/01.10.2021 Britney Spears postou fotos nua nas redes sociais



A cantora Britney Spears usou as redes sociais para rebater as declarações da família e revelar se está ou não dependente de metanfetamina. Em uma publicação no Instagram ela escreveu: “O fato de as pessoas estarem alegando coisas que não são verdade é tão triste… Isto pode nem ser eles a dizerem tais coisas porque não faz qualquer sentido para mim que eles estejam a dizer isso. É triste porque toda a gente se senta como se não houvesse problema inventar mentiras nessa medida… Por que me dizem que tenho que me sentar e me levantar ??? Quando todos eles vão tão baixo??”. Em entrevista ao jornal britânico ‘Daily Mail’, os familiares de Britney revelaram temer que a artista tenha o mesmo destino de Amy Winehouse. Em entrevista ao jornal, o filho da cantora, Sean Preston, de 17 anos, disse que eles desejam que ela os ouça antes que seja tarde demais. Eles também revelaram que não tem ido à casa da mãe porque virar um episódio que os deixou mal, ela recebendo drogas em domicílio. O ex-marido da artista também falou sobre o assunto. “Temo que ela esteja viciada em metanfetamina. Tenho rezado para que isso venha a público e ela consiga sair dessa. É assustador. Ela é a mãe dos meus filhos, falou Federline. Em outro trecho da entrevista, o ex-bailarino afirmou: “A Britney pode morrer como a Amy Winehouse”, disse Kevin Federline.