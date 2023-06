Mãe de meninos resgatados na selva colombiana ficou quatro dias viva

Revelação foi feita ao pai por Lesly, criança mais velha entre as sobreviventes de acidente aéreo

Exército Colombiano/AFP DDestroços da aeronave que caiu na Amazônia colombiana



A mãe das quatro crianças indígenas resgatadas após uma incrível jornada de sobrevivência de 40 dias na selva colombiana permaneceu viva por quatro dias após o acidente de avião em 1º de maio, revelou seu marido neste domingo, 11. “A única coisa que ela [Lesly] esclareceu é que sua mãe ficou viva por quatro dias. Então, antes de morrer, talvez a mãe tenha dito a eles: ‘Vão embora que vocês vão encontrar o pai de vocês'”, declarou Manuel Miller Ranoque à imprensa, junto ao hospital militar em Bogotá onde as crianças da comunidade huitoto estão se recuperando. Lesly, de 13 anos, Soleiny, 9, Tien Noriel, 5, e Cristin, 1, foram encontrados vivos na sexta-feira no meio da selva amazônica, no sul do país, a 5 km do local do acidente no qual três tripulantes adultos faleceram. Também faleceram Magdalena Mucutuy, mãe das crianças, e um líder indígena, embora os militares não tenham especificado onde estavam seus corpos. Mais de cem soldados e indígenas da região, apoiados por cães farejadores, seguiram o rastro das crianças, enquanto elas caminhavam pela selva. Wilson, cão farejador que ajudou nas buscas, está desaparecido.

*Com informações da AFP