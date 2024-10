Bruna Biancardi celebra o aniversário da filha com Neymar em resort de luxo na Arábia Saudita

Influenciadora optou por um local que promete proporcionar uma experiência inesquecível

Bruna Biancardi está aproveitando uma estadia em um resort de luxo na Arábia Saudita para celebrar o primeiro aniversário de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar. A data especial será comemorada neste domingo (6) e a influenciadora optou por um local que promete proporcionar uma experiência inesquecível. Neste sábado (5) Bruna compartilhou em suas redes sociais um passeio de bicicleta pelo resort, além de mostrar a vista deslumbrante do seu quarto, que fica à beira da praia. O hotel, conhecido como The Red Sea Project, oferece diárias que variam entre R$ 15 mil e R$ 30 mil, refletindo o alto padrão de luxo e conforto.

O The Red Sea Project foi criado em 2018 com o objetivo de aprimorar a oferta de turismo de luxo na região, ao mesmo tempo em que promove a sustentabilidade. A iniciativa busca transformar a Arábia Saudita em um destino atrativo para turistas que buscam experiências exclusivas e responsáveis. Bruna revelou que já havia visitado o resort anteriormente e decidiu retornar para passar mais tempo com seus familiares e amigos durante essa celebração especial.

Publicado por Sarah Américo

