Bruna Biancardi mostra barriguinha de gravidez de filho com Neymar

Atleta do Paris Saint-Germain espera seu segundo filho; jogador atualmente é pai de Davi Luca, de 11 anos de idade, fruto da relação com Carol Dantas

Reprodução/Instagram/brunabiancardi Bruna Biancardi está grávida do seu primeiro filho; criança é fruto da relação com Neymar



A influenciadora digital Bruna Biancardi, atual namorada do jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar Júnior, utilizou as suas redes sociais para exibir novas imagens de sua gravidez. Atualmente, a modelo espera pelo primeiro filho – o segundo de Neymar, que já é pai de Davi Luca, de 11 anos, fruto da relação com Carol Dantas. Nas imagens compartilhadas, Bruna aparece num vestido rosa realizando carícias na barriga. “Está aberta a temporada de fotos com a mão na barriga”, afirmou. Nos últimos dias, Biancardi abriu uma caixa de perguntas e compartilhou detalhes à respeito de sua gestação. Questionada sobre o sexo do bebe, ela comentou: “Acho que é baby girl [menina], papai acha que é baby boy [menino]”. Em relação ao nome, Bruna resaltou que ainda não há uma nome que tenha agradado o casal: “É a parte mais difícil. É um evento. A gente fica sentado depois do jantar conversando, pedindo ideias, falando os nomes que a gente gosta, vendo listas no Google… Ainda não temos nada definido”. Por fim, a influenciadora ressaltou que teve muita vontade de comer frutas no prieiro mês de gestação e que encontra-se menos sensível que nos dias anteriores. “Pensei que fosse ficar mais chorona”, pontuou.