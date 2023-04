Key Alves alfineta Globo após término com Gustavo ser exposto a Larissa: ‘Minha vida deve ter audiência’

Jogadora de vôlei disse que quando saiu do ‘BBB 23’ e participou dos programas da emissora, ela precisou ficar vendo tudo o que fez de errado na casa

Larissa ficou sabendo no 'Bate-Papo BBB' que Key Alves e Gustavo não estão mais juntos



Key Alves ficou incomodada após as apresentadoras Vivian Amorim e Patrícia Ramos contarem a Larissa que ela e Gustavo Benedeti não estão mais juntos. A professora de educação física participou do “Bate-Papo BBB” após ser eliminada na reta final do reality. Durante o “BBB 23”, Larissa e Key tiveram um atrito porque a jogadora de vôlei acusou a sister de dar em cima do seu então namorado. Ao saber que o casal “GusKey” não resistiu ao pós-reality, Larissa comentou: “Brigar por macho, meu amor, dá nisso. Brigar por ciúme, dá nisso. Podia ter sido minha amiga”. Key não deixou o momento passar batido e, ao se posicionar, deu uma alfinetada na produção do programa da Globo. “Mas, gente, após a eliminação não tem assunto para se falar com os eliminados não? Tipo, o porquê que eles saíram? (risos) Meu término é motivo de ‘BBB’ agora? Engraçado, quando eu saí, me mostraram tudo que eu fiz de errado, né, e quando saí outros participantes que até agrediram pessoas aí dentro não falam? Curioso. A minha vida aqui fora deve ter mais audiência (risos)”, provocou a jogadora de vôlei. Vale lembrar que Larissa foi acusada de agressão por parte do público ao dar tapas em Fred Bruno, com quem viveu um affair na casa.