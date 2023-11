Bruna Biancardi nega existência de acordo milionário com Neymar: ‘Momento delicado’

Influenciadora também se pronunciou sobre assalto e invasão na casa dos pais, em Cotia: ‘Não é fácil para ninguém’

Reprodução/Instagram/@brunabiancardi Bruna Biancardi se posicionou sobre assalto na Grande São Paulo



A influenciadora Bruna Biancardi se posicionou sobre os rumores de um acordo milionário de separação entre ela e Neymar. Circulou na internet que a mãe de Mavie receberia R$ 200 mil mensais, além de uma casa de luxo, carro blindado, seguranças e babás para terminar com Neymar. Em troca, ela prometeria silêncio sobre o seu namoro com o atleta. A assessoria de Biancardi desmentiu a história. “Não existe nenhum acordo milionário. Pedimos respeito e discrição nesse momento tão delicado”, disse. O comunicado ainda cita o assalto que seus pais sofreram na manhã de terça-feira, 7, em Cotia, na Grande São Paulo. “O caso já está nas mãos das autoridades competentes e a Justiça será feita. Não é uma situação fácil para ninguém, ainda mais para uma família que nunca teve a intenção de ter a vida exposta dessa maneira”, ressaltou. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, que foi acionada no momento do crime, um dos suspeitos era morador do condomínio que os pais de Biancardi moravam e já foi preso.