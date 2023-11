José de Abreu posta foto com namorada 52 anos mais nova e divide opiniões: ‘Amor não tem idade’

Alguns seguidores do ator também se impressionaram com a diferença de idade entre ele e a maquiadora de 25 anos: ‘Jurava que era filha’

Reprodução/Instagram/@josedeabreu José de Abreu namora maquiadora há quatro anos



O ator José de Abreu publicou uma foto com sua namorada, a maquiadora Carol Junger, de 25 anos. A imagem, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns seguidores do global ficaram chocados com a diferença de 52 anos de idade entre o casal. “Sua filha é linda, e o amor venceu. Só não vamos esquecer da Amazônia. hein, Zé!”, ironizou um perfil. “Jurava que era filha dele”, escreveu outro. “Fico impressionada com o quanto tem gente destilando ódio e preconceito aqui… Os dois são maiores de idade, sabem o que fazem… Que preguiça”, defendeu uma seguidora. “Acredito sempre no amor! Após anos, encontrei o grande amor da minha vida, mais velho que eu 12 anos, mas é o amor da minha vida! Nem sempre um casal com a mesma idade tem uma sintonia”, pontuou outra. Zé de Abreu e Carol estão juntos há quatro anos e sempre trocam declarações públicas. Juntos, eles já viajaram para Cuba e Cataratas do Iguaçu. “Amo desbravar o mundo com você”, disse a maquiadora.