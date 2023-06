Bruna Biancardi revela nome da filha com Neymar; confira

Através do Instagram, noiva do camisa 10 da seleção brasileira também explicou o significado do nome da criança

Reprodução/Instagram/@neymarjr Neymar ao lado de Bruna Biancardi em casamento de amigos



Bruna Biancardi confirmou nesta segunda-feira, 26, o nome de seu primeiro bebê com o atacante Neymar. Um dia após fazer o chá revelação, a influenciadora anunciou que a filha será chamada de Mavie. Através do Instagram, a noiva do camisa 10 da seleção brasileira explicou que o nome é uma adaptação da expressão “minha vida”, em francês. “Ma” significa “minha”, enquanto “vie” significa “vida” no idioma. No evento do último sábado, 24, o jogador já havia indicado qual seria o nome da criança ao gritar “Mavie”. A festa ocorreu em meio aos rumores de que o atleta teria traído a modelo com a coach Fernanda Campos. Em publicação feita no Instagram, o craque do Paris Saint-Germain pediu desculpas a Bruna, reconheceu que “errou” e se comprometeu a priorizar o relacionamento.