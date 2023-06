Neymar e Bruna Biancardi revelam sexo do bebê: ‘Não vejo a hora de te conhecer’

Casal fez um Chá Revelação neste sábado, 24, em um hotel luxuoso; eles acabaram de passar por um momento delicado na relação

Reprodução/Instagram/@neymarjr Neymar e Bruna Biancardi vão ser pais de uma menina



Neymar a Bruna Biancardi vão ser pais de uma menina. O anunciou foi feito neste sábado, 24, em um Chá Revelação compartilhado em uma publicação feita pela influenciadora nas redes sociais. Mais de 250 pessoas foram convidadas para participar deste momento especial que aconteceu na cidade de Mangaratiba. Neymar, Davi Lucca e Bruna estavam em cima de um palco decorado com as letras do casal. Os três juntos apertaram um botão que fez uma fumaça e confetes rosas serem espalhados, indicando que tem uma menina a bordo. A influenciadora se emocionou com o momento e foi abraçada pelo casal. Os dois acabaram de viver um momento delicado na relação, porque o atacante foi flagrado traindo Bruna, que assumiu a impudência e pediu desculpa. Os dois se reconciliaram. Bruna e Neymar se mostraram ansioso para conhecer a pequena. “Estávamos tão ansiosos por esse momento…Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, FILHAAAAA!”, escreveru a influenciadora.