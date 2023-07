Bruna Marquezine adere a greve sindical, mas se preocupa e pede ajuda de fãs

Atriz, que está prestes a estrear em ‘Besouro Azul’, não poderá divulgar o projeto até o fim da paralização

Reprodução/Instagram/brunamarquezine Bruna Marquezine aderiu à greve dos atores de Hollywood



A atriz Bruna Marquezine anunciou nesta sexta-feira, 14, que vai aderir à greve de roteiristas e atores de Hollywood. A artista, que vai estrelar o filme “Besouro Azul” ao lado de Xolo Maridueña, é a primeira brasileira a protagonizar um filme da DC Comics. “A partir da meia-noite de hoje, horário do Pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutam pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, anunciou Bruna nas redes sociais. Como a estreia de “Besouro Azul” está próxima – 17 de agosto –, a atriz pediu a ajuda dos fãs para promover o longa.

“Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer visibilidade e o reconhecimento que ‘Besouro Azul’ merece. Serei sempre grata à minha família ‘Besouro Azul’, elenco e equipe. Estou com vocês”, declarou a artista. Os roteiristas de Hollywood estão há cerca de dois meses de greve e os atores aderiram à paralisação, pois também não conseguiram negociar com os grandes estúdios. Os artistas buscam melhores salários, mais benefícios e “residuais”, que seriam pagamentos feitos toda vez que uma produção é exibida na TV. Eles também buscam uma garantia de que o uso da inteligência artificial em filmes e séries seja regulamentado no futuro. Com a greve, muitas produções devem ser suspensas, interrompidas ou terão sua estreia adiada.