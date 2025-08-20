Bruna Marquezine divulga fotos da festa de 30 anos na Ilha Fiscal, no Rio

Entre os presentes, estavam nomes conhecidos do entretenimento como Angélica, Luciano Huck, Selton Mello, Anitta, João Guilherme, Danilo Mesquita, João Silva e Juliette

Bruna Marquezine divulgou nesta terça-feira (19) imagens da festa em comemoração aos seus 30 anos, realizada no dia 15 de agosto na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. O evento reuniu aproximadamente 200 convidados em um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, com vista para a Baía de Guanabara.

As fotos publicadas por ela mostram momentos selecionados pela atriz, incluindo registros com amigos e familiares. As apresentações musicais ficaram por conta de Zeca Pagodinho, Thiaguinho e DJ Kaique.

Entre os presentes, estavam nomes conhecidos do entretenimento como Angélica, Luciano Huck, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Selton Mello, Anitta, Carolina Dieckmann, Tatá Werneck, Xuxa, Sasha Meneghel, João Guilherme, Danilo Mesquita, João Silva e Juliette. Eles compartilharam detalhes de seus looks em suas redes sociais.

