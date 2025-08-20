Gato Preto é preso após acidente de Porsche na Faria Lima

Batida aconteceu por volta das 6h30, quando carro do influenciador colidiu com um Hyundai Creta, e em seguida, atingiu um poste de semáforo

O influenciador digital Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira (20), em São Paulo. A prisão ocorreu horas depois de ele se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste da capital. Gato Preto estava acompanhado da também influenciadora Bia Miranda em um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão, que ficou destruído.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, quando o Porsche colidiu com outro veículo, um Hyundai Creta, e em seguida atingiu um poste de semáforo. Segundo o relato do motorista do outro carro, o Porsche teria avançado o sinal vermelho. O filho do condutor do Creta, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos na cabeça e na mão após o impacto com o airbag e precisou ser levado a um pronto-socorro na região.

Após a colisão, Gato Preto e Bia Miranda deixaram o local antes da chegada da polícia, o que impediu a realização do teste do bafômetro. Horas antes do ocorrido, o casal havia publicado vídeos em suas redes sociais em uma casa noturna, onde apareciam consumindo bebidas alcoólicas. Em publicações posteriores ao acidente, que foram apagadas, o influenciador mostrou um ferimento na mão e escreveu “só quero minha casa” enquanto estava em um carro de aplicativo.

A polícia localizou e prendeu Gato Preto em seu apartamento no bairro do Tremembé, na Zona Norte, por volta das 10h. Ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, para prestar esclarecimentos. O motivo da prisão foi a fuga do local do acidente que deixou uma vítima ferida. Imagens da prisão mostram o influenciador sendo levado algemado pelos policiais. O caso foi registrado no 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi.

