Bruna Marquezine diz que sairia das redes sociais se não fosse famosa

Atriz afirmou que, se pudesse eliminar uma rede social do mundo, escolheria o Twitter: ‘Desculpa, família, mas vocês são muito tóxicos’

Reprodução/Instagram/@brunamarquezine Recém-contratada da Netflix afirmou que a pergunta que não aguenta mais responder é sobre o seu namoro



A atriz Bruna Marquezine revelou o que faria se, do dia para noite, se tornasse absolutamente anônima. Em vídeo para a revista Elle, a atriz respondeu categoricamente à pergunta: “Sairia das redes sociais”. A ex-global também foi questionada sobre qual rede social ela eliminaria do mundo. “O Twitter! Desculpa, família, mas vocês são muito tóxicos”, afirmou Marquezine. A atriz ainda revelou quais as características que ela admira em uma pessoa. “Eu gosto de pessoas reais, verdadeiras, amigas e pessoas divertidas, que não levam a vida muito sério, que levam a vida com leveza. Mas sem dúvidas, pessoas que são verdadeiras”, contou. Nas últimas semanas, rumores têm surgido sobre o término do namoro entre Bruna e Enzo Celulari. Nenhum dos dois se pronunciou sobre o fim do relacionamento, mas a recém-contratada da Netflix afirmou que a pergunta que não aguenta mais responder é sobre o seu namoro.