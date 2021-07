Ex-mulher do DJ Ivis celebra que violência psicológica contra a mulher agora é crime

‘Um avanço, uma conquista de todas nós’, afirmou Pamella Holanda sobre a alteração na Lei

Reprodução/Instagram/pamellaholanda/12.07.2021 Pamella Holanda sente que está encorajando muitas mulheres



Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, celebrou nas redes sociais a inclusão do crime de violência psicológica contra a mulher no Código Penal. A sanção foi divulgada na quinta-feira, 29, no Diário Oficial da União. “Um avanço, uma conquista de todas nós! Até porque a violência psicológica precede a física! Quase sempre somos violentadas nesse sentido, humilhadas, diminuídas, manipuladas, acabam com nossa autoestima para que assim também fiquemos desacreditadas de nós mesmas e sem energia para tomarmos uma decisão”, começou escrevendo no Instagram. “Fico feliz por ter me tornado voz de tantas mulheres, sendo usada por Deus para hoje encorajar tantas a denunciarem e a saírem de relações abusivas.”

Após ser agredida pelo músico, Pamella divulgou imagens em que aparece levando tapas, socos e chutes. O caso ganhou repercussão nacional e Iverson de Souza Araújo foi preso. “A minha coragem de expor, a repercussão e o apoio da sociedade serviram para que a Lei tenha sido, quase 15 anos depois de sancionada a Lei Maria da Penha, melhorada! Assim nos protegendo ainda mais e garantindo que o nosso maior bem que é nossa saúde mental sejam preservadas e respeitadas. A partir de hoje violentar psicologicamente uma mulher é crime em nosso país”, enfatizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pamella Holanda (@pamellaholanda)