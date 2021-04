Bruna Marquezine diz que tentou fugir do amor, mas não resistiu a Enzo Celulari

Atriz postou um texto falando do seu novo relacionamento e agradou a sogra, Claudia Raia

Após muitos rumores de que estariam juntos, Bruna Marquezine decidiu deixar claro que está apaixonada por Enzo Celulari. A atriz aproveitou o aniversário do filho de Claudia Raia, que completou 24 anos no dia 15 de abril, para fazer uma homenagem a ele. Em seu texto, a recém contratada da Netflix disse que está vivendo um romance leve, diferente do que estava acostumada. “É claro que você tinha que me mostrar o quão errada eu estava a seu respeito. É claro que você tinha que chegar e me desmontar inteira, mesmo depois de tanto tempo fugindo do amor e resistindo a todo esse charme ariano. É claro que você tinha que conquistar e encantar a mim e a todos ao meu redor com a sua bondade, gentileza, criatividade, educação, companheirismo e inteligência. E beleza, é claro”, começou escrevendo a atriz.

Bruna continuou dizendo que não estava vivendo uma trama de cinema, mas sim algo real. “Ao invés de virar tudo do avesso, como as paixões avassaladoras dos filmes, você me ajudaria a botar cada coisinha no seu devido lugar e me ensinaria que isso é melhor do que qualquer roteiro de cinema. É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor. É claro que tinha que ser você. Seja muito muito feliz. Se possível, comigo, é claro”, finalizou a artista. “Ai norinha, que coisa mais linda! Toda cagada”, comentou a atriz Claudia Raia. “Aff nem sei! Amo tanto vocês”, escreveu a atriz Fernanda Souza. “É claro que vocês merecem isso tudo, Bruna, na lindeza da individualidade de vocês e muito mais juntos”, acrescentou a atriz Grazi Massafera.