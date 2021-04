‘Muita fé na recuperação’, diz marido de Paulo Gustavo após melhora de quadro clínico

Em publicação no Instagram, Thales Bretas afirmou que está vivendo dias de ‘estabilidade e pequenos progressos” do companheiro na luta contra a Covid-19

O marido do ator e comediante Paulo Gustavo, Thales Bretas, utilizou suas redes sociais para desejar força ao companheiro, que está internado com Covid-19. Em publicação feita em seu perfil no Instagram na tarde desta quinta-feira, 15, Thales disse que está vivendo dias de “estabilidade e pequenos progressos” e afirmou ter “muita fé na recuperação” de Paulo Gustavo. “Estamos cansados? Um pouco… mas com muita fé na recuperação e na comemoração dessa vitória! […] Estamos vivenciando dias calmos, de estabilidade e pequenos progressos, que acalentam nossos corações já calejados. Peço que nunca percam a fé”, escreveu Thales. Na publicação, ele também agradeceu aos profissionais de saúde e disse estar preparando a comemoração para quando o ator deixar o hospital. “Eu acredito! E já preparei nossa comemoração pro dia de voltar pra casa! Agradeço a todos pelo carinho, aos profissionais de saúde pelos cuidados e às graças obtidas de outros planos!”, concluiu.

Nesta quinta, um boletim médico informou que Paulo Gustavo teve uma melhora no seu quadro clínico, embora siga na UTI em “situação grave”. Segundo o comunicado, o artista precisou passar por procedimentos cirúrgicos e intervenções como broncoscopias e um exame para obter imagens do trato respiratório, tudo devido às complicações pulmonares. “Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação. Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente”, informou a equipe médica em nota.