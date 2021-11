Bruna Marquezine é criticada por Conselho de Enfermagem: ‘Incentiva a sexualização’

Atriz usou uma fantasia de ‘enfermeira sexy’ no Halloween e o Coren-SP soltou uma nota de repúdio

Reprodução/Instagram/brunamarquezine/03.11.2021 Bruna Marquezine usou uma fantasia de enfermeira no Halloween



O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) soltou uma nota de repúdio após a atriz Bruna Marquezine usar uma fantasia de “enfermeira sexy” no Halloween. O Coren-SP declarou que a “enfermagem é uma profissão que exige conhecimentos técnicos, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano” e não deveria ser usada como fantasia. Isso porque, as mulheres representam mais de 80% dessa categoria profissional que “sofre os impactos das desigualdades de gênero, o que inclui episódios de violência e assédio”. “É inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de Halloween e sátiras continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião”, divulgou o Coren-SP.

Citando Bruna e uma enquete feita pela sexóloga Cátia Damasceno sobre fantasias, na qual uma das opções era “enfermeira bem sexy”, o Coren-SP declarou: “Repudiamos veementemente essa conduta, pois ela incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito. São trabalhadoras que enfrentam sucessivas jornadas de trabalho, em seus lares e no cotidiano profissional, e que não merecem ou devem ser estereotipadas dessa forma. Coren-SP defende que todo o humor e diversão são válidos desde que não prejudiquem ou provoquem qualquer impacto negativo na vida do próximo. Por isso, faz um apelo à sociedade e aos formadores de opinião: respeitem e valorizem as mulheres da enfermagem”. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Bruna, mas ainda não obteve retorno.