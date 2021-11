Neném, dupla de Pepê, diz que foi agredida em assalto: ‘Achei que ia morrer’

Cantora ficou com hematomas no braço após assaltante armado levar seu carro; polícia conseguiu recuperar o veículo

Reprodução/Instagram/pepenenemoficial/03.11.2021 Neném relatou nas redes sociais como foi o assalto a mão armada que sofreu



A cantora Neném, que faz dupla com a irmã Pepê, deu detalhes do assalto que sofreu na última segunda-feira, 1. A artista foi abordada por um assaltante armado no bairro Pedreira, na periferia de São Paulo, de forma agressiva. O carro foi levado, mas os policiais conseguiram recuperá-lo com a ajuda de moradores locais. “Queria agradecer a todos aqui da região de Pedreira e Jabaquara que ajudaram de alguma forma para poder achar o meu carro de volta. Queria agradecer os policiais também. O carro voltou. No dia seguinte, às 8h mais ou menos, a Pepê recebeu uma ligação, depois eu também recebi uma ligação dos policiais dizendo que o carro estava na rua de cima”, disse a cantora nos stories do Instagram.

A ex-participante de “A Fazenda” confirmou que foi ferida durante o assalto, mas tranquilizou os fãs dizendo que está bem. “Foi muito rápido, ele estava muito nervoso, machucou meu braço, está todo roxo. Ele me pegou muito forte, me arrancou para fora do carro. Eu falei: ‘Espera, eu só vou pegar o remédio da minha filha’. Ele mandou eu pegar logo e sair fora do carro. Eu peguei o remédio e meu celular [escondido], ele não viu”, declarou a irmã de Pepê. “Foi horrível, você se sente indefeso, não consegue reagir, dá uma raiva. Eu juro por tudo o que é mais sagrado, eu achei que ia morrer, ele bateu umas 20 vezes no vidro com a arma, achei que uma hora ia disparar na minha cabeça.” Após arrancar Neném do carro, o assaltante fugiu com o carro. A cantora aproveitou para aconselhar os seguidores a nunca reagir nesse tipo de situação.