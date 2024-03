Bruna Marquezine faz sucesso na Semana de Moda em Paris com sobretudo de couro preto; veja fotos

Atriz expressou sua emoção em participar do desfile da Loewe pela primeira vez e elogiou as criações do diretor criativo da marca, Jonathan Anderson

Reprodução/Instagram/@brunamarquezine Bruna Marquezine marcou presença no desfile da marca Loewe na Semana de Moda de Paris



A atriz Bruna Marquezine compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos de sua participação na Semana de Moda em Paris. No evento, Bruna marcou presença no desfile da marca Loewe, para o qual foi convidada. A atriz aparece usando um sobretudo de couro preto, botas acima do joelho e um cinto de corrente dourado, combinando com a peça. Em sua legenda, Bruna expressou sua emoção em participar do desfile da Loewe pela primeira vez. Ela elogiou as criações do diretor criativo da marca, Jonathan Anderson, destacando seu talento e criatividade. A atriz descreveu o desfile como “inspirador, lindo e autêntico”, agradecendo a toda a equipe pelo evento marcante. A presença de Marquezine na Semana de Moda chamou a atenção dos fãs e seguidores, que elogiaram o estilo e elegância da atriz.

Confira as fotos publicadas por Marzquezine

