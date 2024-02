Neymar adere ao meme ‘calma, calabreso’ e vira alvo de piadas nas redes sociais: ‘Bruno Marquezino’

Atleta usou frase viral do humorista Toninho Tornado, que ganhou as redes sociais após briga no ‘BBB 24’

Reprodução/@Alhilal_EN Neymar compartilha frase do meme 'calma, calabreso' e é zoado nas redes sociais



O jogador Neymar aderiu ao meme ‘calma, calabreso’, que se tornou viral nesta semana após ser utilizado pelo participante Davi no “BBB 24”, mas acabou sendo alvo de piadas nas redes sociais. Em publicação no X (antigo Twitter), o atleta compartilhou a frase criada pelo humorista Toninho Tornado, e internautas responderam criando novos memes. Um usuário fez uma referência a atriz Bruna Marquezine, que teve um relacionamento com o jogador, e escreveu: “Calma aí, Bruno Marquezino”. Enquanto isso, outras namoradas do jogador também foram alvo da zoação: “Bruno Biancardo”, e o jogador também foi chamado de “MC Catro”, em referência ao falecido funkeiro que tinha 32 filhos.

Por sua vez, outros seguidores recusaram a participação de Neymar no meme dizendo “Não queremos seu apoio, valeu”, enquanto outro afirmou “Boa tentativa, cara. Mas a gente vai continuar torcendo para o Davi”. Isso porque o jogador carrega a fama de ser pé-frio e sempre torcer para o jogador que vai perder, a exemplo de Felipe Prior, que foi eliminado em uma paredão com Manu Gavassi, no BBB 20. “Não é possível. Zikou o cara Davi já perdeu o prêmio depois dessa; Nunca vi o Neymar apoiar a pessoa que vence alguma coisa”, lamentou um seguidor.

Veja algumas respostas de seguidores a Neymar:

calma aí oh bruno marquezino — Estagiário do Ney (@estagiariodoney) February 2, 2024

ngm te chamou bruno marquezino https://t.co/MQ102HtWKx — RaVegano (@ravegano) February 2, 2024

Rito Cadillaco e Bruno Marquezino me pegou kkkk — Letícia (@tuitaile) February 1, 2024

Calma Mr. Catro 😂 — Papos (@paposfut) February 2, 2024

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA