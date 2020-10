Bruna Marquezine leva tombo em seu vídeo de estreia no Youtube; confira

Vlog acompanha os bastidores do MTV Miaw e a preparação da apresentadora para a premiação

Reprodução/Instagram No vídeo de estreia, acompanhamos Bruna Marquezine experimentando vestidos utilizados no evento



A atriz Bruna Marquezine lançou o seu primeiro vídeo no Youtube na noite de segunda-feira, 19. O vlog, super produzido, acompanha os bastidores do MTV Miaw e a preparação da apresentadora para a premiação. Essa não é a primeira vez que Bruna atua como youtuber. Durante a licença maternidade da atriz e modelo Giovanna Ewbank, Marquezine assumiu alguns vídeos do canal amiga, o ‘Gioh!’, e respondeu perguntas feitas pelos fãs.

No vídeo de estreia, acompanhamos a atriz experimentando os vestidos bafônicos utilizados no evento. Também vemos Bruna gravando a música de abertura da edição com o integrante da banda Fresno Lucas Silveira. Também podemos conhecer um lado espontâneo de Marquezine. A atriz leva tombo enquanto prova looks, fala palavrões e chora no final da gravação. “Meu querido, sou apresentadora. Agora é só alegria. Era tanta tensão no coração”, declara a atriz chorando. Manu Gavassi, que co-apresentou o MTV Miaw, aparece em alguns takes da gravação, inclusive leva um tapa sem querer de Bruna. O vlog acompanha os quatro dias de preparação do evento, que aconteceu em 24 de setembro e marcou a estreia da ex-global como apresentadora. O canal será utilizado para mostrar os bastidores dos projetos profissionais da atriz.