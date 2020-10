Shawn Mendes luta contra o ego em trailer de documentário; confira

Camila Cabello também é destaque em ‘In Wonder’, filme que chega em novembro à Netflix

Reprodução/YouTube Doc é referência ao novo álbum do artista, que chega em dezembro às plataformas de streaming



“In Wonder“, documentário de Shawn Mendes para a Netflix, ganhou o primeiro trailer nesta terça-feira (20). Na prévia, o artista fala sobre a dificuldade em controlar o ego quando se é um famoso mundialmente, seu processo criativo e também se declara para a namorada, a cantora Camila Cabello. O filme estreia dia 23 de novembro no catálogo do streaming. O nome do filme é uma referência ao álbum “Wonder”, que chega em dezembro e já teve um single divulgado para os fãs.

Confira o trailer: