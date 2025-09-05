Bruna Marquezine mostra treino de glúteos e dá dica de exercício nas redes sociais

Bruna Marquezine treina com personal trainer e compartilha dicas de exercícios focados nos glúteos.

A atriz Bruna Marquezine, de 30 anos, compartilhou parte de sua rotina de treinos em uma rede social. Ela apareceu nos stories do personal trainer Chico Salgado, 42, executando uma série de exercícios focados em glúteos. Nas imagens, Bruna realizou agachamento sumô com kettlebell, agachamento no aparelho smith e elevação pélvica. Antes de iniciar, ela chegou a reclamar do peso da barra, mas recebeu incentivo do treinador, que respondeu: “Você vai levantar com seu bumbum, que está grande e forte.”

Ao fim da série, Chico chamou a atriz de “a mais nova marombeira de plantão” e pediu que ela desse uma dica aos seguidores. Bruna explicou a forma correta de executar a elevação pélvica: “Estica a mão, ela tem que encostar no calcanhar, e aí você sabe que está certinho para fazer a elevação. O pescoço não pode ficar deitado, ele acompanha o corpo”.

A atriz, que apareceu usando conjunto fitness cinza e cabelos presos, mantém treinos regulares sob orientação de Chico, conhecido por atender diversas celebridades.

Veja o vídeo do treino de Bruna Marquezine

O TAMANHO DA BUNDA pic.twitter.com/0Er9GiU3q7 — Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) September 4, 2025

