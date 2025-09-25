Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas curtem a Itália

Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas curtem a Itália

Trio se hospedou no Rocco Forte Masseria Torre Maizza, hotel de luxo na região de Puglia, que oferece suítes e vilas para grupos e tem diárias que podem chegar a R$ 29 mil

  • Por Jovem Pan
  • 25/09/2025 16h01
Reprodução/Instagram/@brunamarquezine Bruna Marquezine No Instagram Marquezine publicou fotos de biquíni, curtindo praias da região

Bruna Marquezine aproveitou a quarta-feira (24) para compartilhar as fotos de sua viagem à região de Puglia, no sul da Itália. A atriz viajou acompanhada do casal de amigos Sasha Meneghel e João Lucas, com quem passou quatro dias na região. “Dolce far niente”, escreveu Bruna na publicação. A frase italiana significa literalmente “doce fazer nada” e descreve o prazer de simplesmente não fazer nada. “Amo você e amei nossos dias”, comentou Sasha.

O trio se hospedou no Rocco Forte Masseria Torre Maizza, hotel de luxo que oferece suítes e vilas para grupos e tem diárias que podem chegar a R$ 29 mil, com café da manhã incluído.

No Instagram Marquezine publicou fotos de biquíni, curtindo praias da região, além de nadar no mar ao lado de Sasha. A filha de Xuxa também compartilhou fotos da viagem, mostrando o trio desfrutando do ambiente do resort e da culinária italiana.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

