Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas curtem a Itália

Trio se hospedou no Rocco Forte Masseria Torre Maizza, hotel de luxo na região de Puglia, que oferece suítes e vilas para grupos e tem diárias que podem chegar a R$ 29 mil

Reprodução/Instagram/@brunamarquezine No Instagram Marquezine publicou fotos de biquíni, curtindo praias da região



Bruna Marquezine aproveitou a quarta-feira (24) para compartilhar as fotos de sua viagem à região de Puglia, no sul da Itália. A atriz viajou acompanhada do casal de amigos Sasha Meneghel e João Lucas, com quem passou quatro dias na região. “Dolce far niente”, escreveu Bruna na publicação. A frase italiana significa literalmente “doce fazer nada” e descreve o prazer de simplesmente não fazer nada. “Amo você e amei nossos dias”, comentou Sasha.

O trio se hospedou no Rocco Forte Masseria Torre Maizza, hotel de luxo que oferece suítes e vilas para grupos e tem diárias que podem chegar a R$ 29 mil, com café da manhã incluído.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Instagram Marquezine publicou fotos de biquíni, curtindo praias da região, além de nadar no mar ao lado de Sasha. A filha de Xuxa também compartilhou fotos da viagem, mostrando o trio desfrutando do ambiente do resort e da culinária italiana.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório