Filha de Virginia e Zé Felipe recebe alta após internação em São Paulo

Maria Alice deu entrada no Hospital Albert Einstein nesta quarta-feira (24) para a realização de exames médicos previamente agendados

Reprodução/Instagram Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, recebe alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo



Maria Alice, filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (25). A menina, de 4 anos, havia dado entrada na unidade de saúde na quarta-feira (24) para a realização de exames médicos previamente agendados.

Virginia compartilhou a atualização do estado de saúde da filha em suas redes sociais. “Bom dia. Já estamos aqui de pé, exame finalizado com sucesso, tudo certo, tudo maravilhoso. Mariazinha já dormiu a noite toda, foi tudo incrível, graças a Deus. Agora vamos para casa. Que hoje tem compromisso, bastante, inclusive”, disse a influenciadora, complementando com uma foto da pequena “encantada com os desenhos” do hospital.

Durante a internação, Virginia passou a noite acompanhando a filha e utilizou suas redes para tranquilizar os seguidores “Nossa noite vai ser por cá!!! Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado, está tudo bem com ela, obrigada por todas as mensagens e todo carinho!”, explicou.

Maria Alice nasceu em 30 de maio de 2019 e é a filha mais velha do casal. Além dela, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 1 ano.

