‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo vira novo fazendeiro e Carol Lekker é indicada para a roça

A formação da primeira roça de “A Fazenda 17” contou com a presença de Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily. Dudu Camargo, por sua vez, conseguiu se livrar da berlinda ao triunfar na Prova do Fazendeiro, garantindo sua permanência na competição.

A fazendeira Rayane Figliuzzi fez sua indicação e escolheu Carol Lekker para enfrentar a votação. Martina, que detinha o poder laranja, decidiu conceder imunidade a três participantes: Will, Mesquita e Valério. Com o poder branco, Martina optou por Fabiano Moraes, que teve seus votos multiplicados por dois.

Os votos foram distribuídos entre os participantes, com destaque para as escolhas de Toninho Tornado e Gabily, que votaram em Duda Wendling. Fabiano Moraes recebeu um total de 16 votos, tornando-se o mais votado e ocupando o segundo banco da roça. Ele, então, puxou Dudu Camargo da baia para o terceiro banco.

Gabily, após o “resta um”, ficou como a última participante e decidiu vetar Carol Lekker da Prova do Fazendeiro. Assim, a disputa pela liderança da semana ficou entre Fabiano, Gabily e Dudu, que enfrentaram um desafio que exigia raciocínio rápido e agilidade.

Na Prova do Fazendeiro, os três competidores tiveram que responder a perguntas de matemática, e o participante que acumulasse mais pontos ao final do desafio seria coroado como o novo Fazendeiro da semana.

