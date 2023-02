Ex-marido de Bruna Surfistinha diz que cuida das filhas sozinho: ‘Mãe ausente’

Xico Santos se manifestou após a ex-garota de programa anunciar o fim do casamento e afirmar que o casal se distanciou quando ela após sofrer um abordo e não ter apoio

Reprodução/Instagram/bsurfistinhaoficial Bruna Surfistinha e Xico Santo são pais das gêmeas Elis e Maria, de 1 ano e 5 meses



O ator Xico Santos afirmou nas redes sociais que é “pai solo” e acusou sua ex-mulher, Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, de ser uma “mãe ausente”. “Vivi a paternidade de uma maneira diferente do que imaginava. Sendo pai em tempo integral e solo por 1 ano e 5 meses. A ‘mãe’? Apegada a sua garrafa de vodka (consumindo uma por dia). Nossa! Mas ela precisa de ajuda, sim, ela precisa de ajuda há 11 anos, aí a ajuda aparece, a oportunidade de vida nova se escancara. O tal sonho de ser ‘mãe’. Ah! Esse sonho vai dar um chacoalhão nela e ela vai ter forças. Não rolou”, escreveu Xico no último domingo, 26, em um post no Instagram. Em seu relato, também declarou que é ele quem precisa de ajuda, pois está cuidando sozinho das gêmeas Elis e Maria. “Ciclo de amigos próximos e [pessoas] que conviveram em fases isoladas dessa nossa jornada muito se assustaram e em partes tentaram também [fazer] algo, principalmente por verem a sobrecarga e o descaso da suposta ‘realizada mãe’.”

Xico falou que decidiu se manifestar sobre o assunto após Bruna falar sobre o fim do seu casamento no “Podsexy”. Durante a atração, a ex-garota de programa contou: “Eu e o Xico, a gente não está mais junto por decisão dele, não minha. A gente não está se falando, nós estamos realmente brigados”. Ela acrescentou que quando uma mulher se torna mãe demora um tempo para se adaptar à nova realidade. “Nem sempre o pai tem paciência, nem sempre o pai consegue enxergar a mãe-mulher que mudou, que se transformou, porque a gente vira outra pessoa. Não tem como a gente continuar sendo a mesma que ele se apaixonou lá no comecinho. A gente muda”. Segundo Bruna, o relacionamento entrou em crise no ano passado, quando sofreu um aborto espontâneo. “Consigo enxergar meus erros, nós passamos por um período muito difícil. Fui morar no Rio e anulei minha vida em São Paulo para tentar viver com ele no Rio. Eu engravidei em julho do ano passado, descobri em agosto e acabei perdendo, infelizmente. Foi um filho que não era desejado, foi um susto para a gente, mas a gente estava aceitando.” De acordo com a autora de “O Doce Veneno do Escorpião”, ela não teve nenhum apoio de Xico após o aborto e essa “falta de acolhimento” pela sua dor a fez mudar.