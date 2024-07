Brunna Gonçalves mostra resultado de cirurgia na testa: ‘Me sinto muito mais livre e segura’

Procedimento foi realizado em maio; influenciadora ainda precisa tomar alguns cuidados, como evitar o sol e lavar o cabelo apenas duas vezes na semana

Reprodução/Instagram/@brunnagoncalves Esposa da Ludmilla realizou o procedimento em maio deste ano



Brunna Gonçalves usou as redes sociais para falar sobre o resultado da cirurgia que fez. Chamada frontoplastia com avanço capilar, que consiste em diminuir o tamanho da testa. A influenciadora mostrou a cicatriz e comentou sobre o processo de recuperação após dois meses do procedimento. “Os cuidados que estou são lavar o cabelo, ao máximo, duas vezes por semana, passo uma pomada e tomo um remédio, que estou no último mês. Já estou liberada a prender o cabelo, mas não muito forte. Durante três meses, preciso evitar fazer esse movimento de puxar o cabelo para trás”. Apesar de já poder usar laces, colorir os fios e fazer escova, Brunna revelou que continua sem sentir a parte superior da cabeça. A ex-BBB também não pode tomar sol. “Não precisei ir ao médico para retirar os pontos, eles caíram sozinhos. Quando tirei a tala, vocês perceberam que ficaram algumas ondulações, mas não vai ficar assim”.

Durante o vídeo, a esposa de Ludmilla contou que tinha dois “ovos” na testa e precisou lixar a região. “Eu tinha dois ‘ovos’ bem grandões e eles foram lixados. Agora [a testa] tá mais retinha. Vocês ficam me perguntando se as marcas vão ficar, mas se acalmem, fazem só dois meses! Me sinto muito mais livre e segura, me olho no espelho e me amo”.