Pocah expõe sumiço de MC Sabrina e pede ajuda: ‘Cárcere privado e depressão’

Cantora ícone do funk carioca nos anos 2000 não aparece nas redes desde agosto de 2022 e preocupa fãs

Reprodução/ instagram @mcsabrinaoficial e @pocah Pocah disse nas redes sociais que é muito fã de MC Sabrina, estrela do funk carioca nos anos 2000



Uma thread da cantora Pocah chamou a atenção das redes sociais neste fim de semana. A artista e ex-BBB contou aos fãs que as autoridades e amigos estão preocupados com MC Sabrina, cantora de funk carioca que fez muito sucesso no início dos anos 2000 com os hits ‘Dessa Vez’ e ‘Implacável’. De acordo com denúncias, ela estaria sendo mantida em cárcere privado pela própria família. “Há anos mando mensagem pra MC Sabrina e não tenho respostas. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas, papo de ‘cárcere privado’, ‘depressão’ e até ‘estado vegetativo’. Uma das pioneiras do nosso funk ‘desaparece’ e ninguém tá falando nada”, escreveu a ex-BBB. Pocah postou nas redes um vídeo da vereadora, Verônica Costa, ao lado da coordenadora do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher – DGPAM do Rio, Gabriela Von Beauvais da Silva, explicando sobre o caso. “Recebi uma denúncia no meu Instagram que a cantora Sabrina estaria isolada, sendo dopada pela família. Não sabemos até onde isso é verdade. Sabemos que ela está afastada do mundo do funk e isso é muito assustador”, diz a vereadora. A delegada Gabriela Von Beauvais informou que abriu um inquérito policial para apurar o caso.

No vídeo ela também revela que uma equipe policial foi até a casa da cantora e conversou com Sabrina e seus familiares. As autoridades não sabem se ela sofre violência doméstica, mas a delegada afirmou que “ela está com algum tipo de necessidade”. No vídeo as duas conversam sobre Sabrina ter ido à delegacia sem falar “coisa com coisa”. Em junho de 2022, o ex-marido da cantora, DJ Junior da Providência, gravou um vídeo contando que sofreu ameaças de morte do padrasto de Sabrina e fez um Boletim de Ocorrência. A última postagem nas redes sociais de Sabrina foi feita em agosto de 2022. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil do Rio e até o fechamento desta matéria não obteve resposta.