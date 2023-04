Nasce Tereza, filha do casal de atores Thaila Ayala e Renato Góes

Famosos festejaram o nascimento de seu segundo filho nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@thailaayala Thaila Ayala e Rodrigo Góes comemoram a chegada de Tereza



Thaila Ayala e Renato Góes comemoraram na manhã deste domingo, 16, a chegada de Tereza. Em publicação nas redes sociais, a atriz festejou o nascimento da segunda filha do casal. “Família completa, meu milagre nasceu”, celebrou a famosa, publicando uma série de fotos. Francisco, o mais novo, tem apenas 1 ano e não pôde acompanhar o nascimento da irmã na sala de parto. Em um dos registros do casal, é possível ver Renato segurando segundo uma foto do filho para representá-lo. Nos comentários, diversas celebridades desejaram boas-vindas para Tereza. Veja abaixo.