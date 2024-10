Bruno Mars anuncia término de relacionamento de 13 anos durante show em São Paulo: ‘Eu tô solteiro’

Cantor namorava a modelo Jessica Caban; confirmação do término ocorre após um período de especulações sobre a relação do casal

Bruno Mars anunciou o fim de seu relacionamento com Jessica Caban após 13 anos durante uma apresentação no Estádio Morumbi, em São Paulo. Durante o show, o cantor fez uma declaração descontraída, dizendo: “Eu tô solteiro! Cadê as solteiras? Eu tô facinho.” Essa revelação marca um momento significativo, já que ele nunca havia se declarado solteiro em um palco antes. A confirmação do término ocorre após um período de especulações sobre a relação do casal. Nos últimos meses, surgiram rumores de que Bruno e Jessica estavam enfrentando dificuldades, com informações indicando que eles passaram as festividades de Natal e Ano Novo separados. A separação foi um tema recorrente nas conversas entre os fãs e a mídia, que observavam atentamente os sinais de que o relacionamento poderia estar chegando ao fim. A declaração de Bruno durante o show foi um marco, pois ele decidiu abordar a situação de forma leve e humorada.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA