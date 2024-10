Bruno Mars inicia turnê no Brasil sem novidades e aposta em repertório de sucesso

Cantor interagiu com o público, incluindo trechos em português e relembrando canções que fazem parte da cultura brasileira, como ‘Cheia de Manias’

Bruno Mars deu início à sua turnê pelo Brasil com um espetáculo no MorumBis, em São Paulo. Embora o show não fosse inédito, ele manteve a fórmula que o consagrou: um repertório recheado de sucessos, dança vibrante, carisma e uma impressionante qualidade vocal. O cantor interagiu com o público, incluindo trechos em português e relembrando canções que fazem parte da cultura brasileira, como “Cheia de Manias”. A apresentação teve início às 21h, com um clipe que prestou homenagem ao Brasil, seguido pela enérgica “24K Magic”, que evidenciou a força de sua banda. Durante o show, Mars apresentou uma série de hits, como “Finesse”, “Treasure” e “Billionaire”. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele se sentou ao piano para um pot-pourri de suas músicas antigas, além de apresentar a nova faixa “Die With a Smile”, em colaboração com Lady Gaga.

O espetáculo foi marcado por danças envolventes e culminou com a animada “Uptown Funk”. Mesmo sendo uma apresentação já conhecida, Bruno Mars se destacou como um artista versátil, conseguindo conquistar o público brasileiro de diferentes faixas etárias. Sua habilidade de conectar-se com a plateia e a energia contagiante do show foram elementos que garantiram uma noite memorável. A turnê de Bruno Mars promete trazer mais apresentações em outras cidades do Brasil, e a expectativa é alta entre os fãs. Com um repertório que mistura nostalgia e novidades, o cantor continua a reafirmar seu lugar como um dos grandes nomes da música pop contemporânea.

