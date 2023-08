Jojo Todynho presenteia namorado com carro avaliado em R$ 240 mil: ‘Tem que ser valorizado’

Cantora contou que vive romance com amigo de adolescência há 8 meses: ‘Momentos lindos’

Reprodução/Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho elogiou o atual namorado



A cantora Jojo Todynho deu um presente inusitado para o seu namorado. Nas redes sociais, ela divulgou o companheiro Renato conhecendo o carro que ela comprou para ele. O objeto é um Honda Civc, que chega a ser avaliado em mais de R$ 240 mil. A funkeira contou que vive o romance há 8 meses, mas conhece o companheiro há mais de 10 anos. “Proletariado brasileiro, né, o homem levanta 6h da manhã para trabalhar. Do trabalho, vai para o curso; do curso, vai para a academia e depois volta para casa. Não bebe e não se mistura, é de família. Tem que ser valorizado”, descreveu. Jordana contou que o namorado não gosta de aparecer nas redes sociais e os dois privam as fotos que tiram juntos do público. “Ele odeia aparecer. Por mim, eu fazia stories com ele, mas ele odeia. O povo na rua reconhece ele. Ele tem pavor. O Renato a vida toda foi assim, low profile. O que ninguém sabe, ninguém estraga. A gente fala que tem cada foto linda, momentos lindos. A gente prefere não compartilhar. Inveja é pior que macumba, já dizia minha tia, que é mãe de santo”, brincou.