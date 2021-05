Cachorro de Mari Gonzalez morre após ataque de rottweiler

Episódio aconteceu durante um passeio no último domingo, 16; modelo publicou homenagem ao animal nas redes sociais: ‘Difícil aceitar a perda’

Reprodução/ Instagram @marigonzalez Segundo Mari, animal foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos



A modelo e ex-participante do ‘BBB 20’ Mari Gonzalez foi às redes sociais lamentar a perda de seu cachorro, um lulu da pomerânia chamado Marsh, que morreu após ser atacado por um rottweiler no último domingo, 16. O episódio aconteceu enquanto Jonas, marido de Mari, passeava com Marsh, Bud (outro cachorro do casal) e sua sogra. No trajeto, um rottweiler se soltou de sua coleira e atacou o lulu da pomerânia. Em seus stories, Mari deu mais detalhes do ocorrido: “Jota e minha sogra fizeram de tudo, até o Bud tentou defender. Fomos para o hospital imediatamente, a médica ainda conseguiu conter a hemorragia, mas ele não resistiu”, disse a modelo. Nesta segunda-feira, 17, ela publicou uma homenagem ao cachorro em seu Instagram. Confira: