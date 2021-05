Juliette passa por susto durante viagem de avião: ‘Fiquei rezando preocupada’

Aeronave em que a campeã do ‘BBB 21’ estava teve dificuldade para pousar por duas vezes

Reprodução/Instagram/juliette Juliette contou que avião teve dificuldade para pousar



Desde que venceu o “BBB 21”, a vida de Juliette tem sido agitada e cheia de compromissos. Por conta disso, a sister tem andado bastante de avião e nesta segunda-feira, 17, passou por um susto. No Twitter, ela contou que começou a rezar quando houve um imprevisto na hora do seu pouso. “O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já estava rezando: ‘Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro’. Fiquei rezando muito, mais preocupada com [minha amiga] Déborah e com o segurança, que têm filhos, mas está tudo bem, graças a Deus. Boa semana”, escreveu a paraibana. Gilberto Nogueira, que também participou do reality show da Globo, ficou preocupado com a amiga e comentou: “O que é arremeteu? Turbulência? Eu fico todo nervoso também, mas Deus vai nos proteger sempre. Não temais, crê somente”. Os seguidores explicaram a Gil do Vigor que arremeter é quando o avião vai pousar, mas não consegue por algum motivo e precisa subir novamente. Os seguidores da ex-BBB também ficaram preocupados com ela e sua equipe. “Pelo amor de Deus, Juliette, um mini infarto logo de manhã”, comentou uma pessoa. “Ainda bem que está tudo bem com vocês”, escreveu outra. “Imagino o medo que deu. Mas que bom que deu tudo certo e vocês todos estão seguros”, acrescentou mais uma.

O que é arremeteu?? Turbulência? Eu fico todo nervoso também mas Deus vai nos proteger sempre. Não temais, crê somente! — GIL DA VIGOR 🎓 (@gilnogueiraofc) May 17, 2021