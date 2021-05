Mãe de MC Kevin diz que a última coisa que ouviu do filho foi ‘eu te amo’

‘Está doendo tanto, tanto, mas tanto que não tenho palavras’, desabafou Valquiria Nascimento

Reprodução/Instagram/val.negra/17.05.2021 Mãe de MC Kevin fez um desabafo nas redes sociais após a morte do filho



Valquiria Nascimento, mãe do cantor MC Kevin, usou as redes sociais para fala da morte do filho, que caiu do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A mãe do artista compartilhou a última foto que recebeu do filho e escreveu no Instagram: “Hoje foi embora um pedaço de mim. Poxa, filho, tínhamos tantos planos tanta coisa para fazer ainda juntos, não acredito que você me deixou, e agora? Com quem vou brigar? Com quem vou acordar brava de madrugada? Para quem vou pedir conselhos? Com quem vou conversar? Meu filho, amigo, o homem da casa, você está levando um pedaço de mim”. Valquiria continuou seu desabafo reforçando a dor que está sentindo: “Tenho certeza que a partir de hoje o céu não vai ser mais o mesmo com a sua chegada aí. Está doendo tanto, tanto, mas tanto que não tenho palavras. Só quero pedir: Deus cuida dele aí para mim. Filho, a última coisa que você falou foi ‘mãe, eu te amo’. Eu também quero te dizer: filho eu amo você, obrigado por tudo, mais tudo mesmo. Te amo até o último dia da minha vida”. MC Don Juan e MC Brinquedo comentaram: “Força, tia”. MC Hariel escreveu: “Inacreditável”. Ellen Bueno, irmã de MC Kevin, postou com um emoji de choro: “Nós te amamos, mãe”. A morte do funkeiro segue sendo investigada pela Polícia Civil do Rio e há versões diferentes sobre a causa da queda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valquiria Nascimento (@val.negra)