Cães de Lady Gaga são roubados e cantora oferece R$ 2,7 milhões de recompensa

Os cachorros da cantora Lady Gaga foram roubados durante um passeio que faziam com o dog walker, profissional responsável por levar os animais para passear, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ryan Fischer, de 30 anos, teria sido abordado na noite de quarta-feira, 24, por dois ladrões enquanto caminhava com os três buldogues franceses da estrela americana, Koji, Miss Asia e Gustav. Conforme divulgado pelo Daily Mail, o dog walk levou quatro tiros e ficou gravemente ferido, mas logo foi levado ao hospital e está se recuperando bem. Os bandidos conseguiram levar apenas dois cachorros, pois Miss Asia conseguiu escapar e foi recuperada. De acordo com o TMZ, a protagonista de “Nasce Uma Estrela”, que está em Roma gravando um novo filme, ficou abalada com o que aconteceu e está oferecendo US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) de recompensa para ter os cães de volta. Ainda não está claro se os assaltantes sabiam que os animais pertenciam a cantora e eles continuam à solta.