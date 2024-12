Caetano Veloso e Maria Bethânia encantam 49 mil fãs em show em São Paulo

Durante a apresentação, os artistas prestaram homenagens a Gal Costa, utilizando projeções de fotos e interpretando músicas como ‘Baby’ e ‘Vaca Profana”

ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, naturais de Santo Amaro no recôncavo baiano, se apresentaram no Allianz Parque



Caetano Veloso e Maria Bethânia realizaram um show no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 14 de dezembro de 2024, como parte de sua turnê em conjunto. O evento atraiu um público de 49 mil pessoas e teve início com a icônica canção “Alegria Alegria”. Durante a apresentação, os artistas prestaram homenagens a Gal Costa, utilizando projeções de fotos e interpretando músicas como “Baby” e “Vaca Profana”. Os irmãos, conhecidos por seus estilos únicos, mostraram suas diferenças durante o show. Caetano se apresentou de forma mais contida, enquanto Bethânia trouxe uma performance mais intensa e expressiva. O repertório foi enriquecido com referências às raízes afro-brasileiras e incluiu momentos em que cada um teve a oportunidade de brilhar em sets solos, com Caetano interpretando sucessos como “Sozinho” e “Você é Linda”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um dos momentos que gerou polêmica foi a execução de “Deus Cuida de Mim”, que acabou criando um anticlimax na apresentação. Durante seu set solo, Bethânia trouxe à tona clássicos como “Brincar de Viver” e “Explode Coração”, que foram muito bem recebidos pelo público. O show culminou com a canção “Odara”, embora a famosa “Maria Bethânia” tenha ficado de fora, uma escolha que deixou alguns fãs surpresos. Apesar da ausência de algumas músicas, a apresentação foi amplamente vista como uma celebração da música brasileira. Caetano e Bethânia, ambos veteranos da cena musical, mostraram que ainda estão em plena forma, encantando o público com suas performances e a rica história que representam na música do país.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA