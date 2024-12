Madonna publica montagem de IA abraçada e de ‘chamego’ ao papa Francisco

Cantora já foi excomungada três vezes pela Igreja Católica; na internet, as imagens foram interpretadas como uma provocação

Madonna surpreendeu seus fãs ao publicar montagem de IA (Inteligência Artificial) abraçada e de “chamego” com o Papa Francisco, na noite desta sexta-feira (13). “Indo para o final de semana assim”, escreveu ela na legenda de uma das publicações. “É bom ser vista”, disse Madonna na outra imagem. As fotos foram feitas pelo artista Rick Dick, que cria imagens de IA em sua página no Instagram. Na internet, as imagens foram interpretadas como uma provocação à Igreja Católica – que já excomungou Madonna três vezes. A primeira vez que Madonna foi em 1989, quando a artista lançou a música Like A Prayer. No clipe, a cantora revoltou o clero por aparecer beijando uma divindade negra, que seria a representação de Jesus. Depois, em 1990, Madonna voltou a provocar a Igreja. No palco, durante uma turnê, a artista incluiu uma performance da música Like A Virgin em que simulava a masturbação.

