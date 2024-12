Viih tube celebra alta do filho Ravi após quase um mês internado: ‘Melhor dia da minha vida’

Após complicações no parto, o bebê foi internado na UTI para tratar de uma condição rara ainda não identificada pelos médicos

Reprodução/Instagram/@viihtube Viih Tube celebra retorno de Davi para casa após internação



Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta hospitalar na tarde deste sábado (14). Nas redes sociais a influenciadora comemorou o retorno do filho para casa. “Nosso pequeno príncipe. Não fizemos aquele mesversario com toda aquelas montagens malucas porque não é hora pra isso”, escreveu em sua conta no Instagram. “Mas acho que foi o mais especial de todos no melhor dia da minha vida, da volta dele pra casa. Fizemos fotinho, cantamos parabéns e oramos muito agradecendo a Deus! E obrigada a cada um de vocês que também oraram e torceram por esse momento!”, acrescentou. Após complicações no parto, o bebê foi internado na UTI para tratar de uma condição rara ainda não identificada pelos médicos. A internação aconteceu no último dia 27. De acordo com o boletim médico, Ravi deu entrada com quadro de enterocolite, que é uma inflamação no intestino.

“A mamãe ainda está sem forças pra falar muito, a única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus!” disse Viih Tube. “Por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte, por você lutar bravamente junto com a gente. Você é um pedaço de mim. Tudo que você sente, eu sinto em dobro”, finalizou. A alta de Ravi foi confirmada pelo hospital. “O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro”, diz o boletim, assinado pelos médicos pediatras Dra. Paula Woo Guglielmetti e Dr. Miguel Cendoroglo.