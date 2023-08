Carlos Alberto de Nóbrega é internado com Covid-19 em São Paulo

Nas redes sociais, esposa do humorista publicou foto no hospital e afirmou que ele ‘está bem’

Reprodução/SBT/16.04.2021 Carlos Alberto de Nóbrega apresenta o humorístico A Praça é Nossa



O humorista Carlos Alberto de Nóbrega está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A esposa do apresentador usou as redes sociais para confirmar que ele foi diagnosticado com Covid-19. “Desculpem por não atender o telefone e não responder as mensagens no dia de hoje sobre o Carlos Alberto”, escreveu Renata Domingues nesta quinta-feira, 17. “Sim, ele está com Covid, mas está bem”, continuou. Nóbrega aparece na foto em maca, usando uma máscara cirúrgica. Ele já havia sido internado anteriormente com sua mulher, em fevereiro 2021, com o mesmo quadro clínico.

*Com informações do Estadão Conteúdo