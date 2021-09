Evaristo Costa diz que não voltaria à CNN: ‘Espero que nunca mais se dirijam a mim’

Jornalista falou que emissora foi desrespeitosa e sente que demissão foi um livramento

Reprodução/Instagram/evaristocostaoficial/14.09.2021 Evaristo Costa falou com seguidores sobre sua saída da CNN



O jornalista Evaristo Costa interagiu com seguidores e deu detalhes da sua conturbada saída da CNN Brasil. No dia 3 de setembro, o ex-apresentador do “Jornal Hoje” divulgou no Instagram que descobriu que a emissora não tinha mais interesse nos seus serviços ao voltar de férias e ver que seu programa não aparecia nas chamadas da nova programação. “Fui surpreendido, fiquei triste e agora estou aliviado”, afirmou o jornalista que acredita que sua demissão foi um “livramento”. Um seguidor quis saber qual o nível de indignação de Evaristo e, sem meias palavras, ele respondeu: “Sendo zero não indignado e 10 máximo de indignação, minha resposta é 10. Foi um prazer e um desprazer maior ainda”. Ele também deixou claro que não voltaria a trabalhar no canal de notícias. “Sabendo que eu passaria por esse lamentável ocorrido? Nunca cometeria o mesmo erro.”

Por outro lado, o apresentador não descarta um retorno à Globo: “Saí de lá com as portas abertas para voltar. Diferentemente desse último canal que trabalhei, mas insisto em dizer que meu sabático ainda está em andamento”. Evaristo explicou aos seguidores que o problema não foi a demissão, mas a forma como ocorreram as coisas. “Poderiam alegar o que quisessem, é direito deles demitir. O que nenhuma empresa pode fazer com funcionários corretos é apunhalar pelas costas de forma desrespeitosa. Que faz com um, faz com todos”, escreveu nos stories do Instagram. Para o jornalista, ele foi tratado de forma desrespeitosa: “Eles [da CNN] não se retrataram e estão tentando encontrar justificativa para dizer que desvirtuei minha demissão. E, sinceramente, espero que nunca mais se dirijam a mim”. Evaristo enfatizou que vai voltar ao seu período sabático interrompido e brincou dizendo que espera uma ligação do Boninho para apresentar ou entrar no “BBB”.