Caetano Veloso se confunde em questão do Enem sobre suas próprias músicas

Canções ‘Alegria, Alegria’ e ‘Anjos Tronchos’ foram tema da prova de Linguagens, aplicada no primeiro final de semana do exame

Reprodução/Instagram/@caetanoveloso Caetano Veloso foi tema de questão do Enem



O cantor Caetano Veloso tentou resolver uma das questões que estava presente no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no último domingo, 5, mas acabou se confundindo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a empresária e esposa Paula Lavigne mostra para o músico a pergunta do caderno Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que convidava o participante a resolver uma questão de interpretação de texto sobre as canções ”Alegria, Alegria’ e ‘Anjos Tronchos”. “Está todo mundo perguntando qual seria a letra, a resposta, diz aí”, questionou Paula Lavigne. “Quando eu li, achei que são todas [as alternativas corretas]. Acho que a B e a D são as mais apuradas”, brincou Caetano. Segundo correções extraoficiais, a resposta da questão era a letra B, como Caetano suspeitou em sua leitura. O Enem segue para o seu segundo e último dia no próximo domingo, 12, com provas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. O gabarito oficial deve ser divulgado pelo Inep no dia 24 de novembro.