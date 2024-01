Caio Castro e Daia de Paula anunciam fim de relacionamento: ‘Terminou leve’

A influenciadora ressaltou que não houve desrespeito e que o relacionamento começou e terminou de maneira tranquila

Reprodução/Instagram/@daiadpaula Caio Castro e Daia de Paula terminaram o namoro



O ator Caio Castro e a influenciadora Daia de Paula colocaram um ponto final no relacionamento. A notícia foi divulgada por Daia em seu Instagram, por meio de um stories. Segundo ela, o namoro chegou ao fim há quase um mês e terminou de forma amigável. A influenciadora ressaltou que não houve desrespeito e que o relacionamento começou e terminou de maneira leve. Apesar de terem compartilhado momentos juntos nas redes sociais, Daia e Caio não se seguem mais. A influenciadora afirmou que o término foi amigável, mas ambos deixaram de seguir um ao outro nas redes sociais. O casal estava junto desde março de 2022 e costumava compartilhar viagens e shows em suas redes sociais. Durante uma viagem à Europa, Caio revelou que eles chegaram a caminhar quase 23 quilômetros por dia juntos. Recentemente, surgiram boatos sobre o fim do relacionamento após Juliana Xavier, participante do ‘puxadinho’ do BBB24, expor mensagens que recebeu de Caio Castro. Essa situação fortaleceu os rumores de que o namoro havia chegado ao fim. Agora, tanto Caio quanto Daia seguem caminhos separados e seguem suas vidas após o término do relacionamento.