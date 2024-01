José Roberto Burnier atualiza estado de saúde após infarto; confira

Jornalista foi internado no dia 29 de dezembro e recebeu atendimento médico no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

Reprodução/GloboNews José Roberto Burnier durante apresentação na Globo News



O jornalista José Roberto Burnier, de 63 anos, atualizou seu estado de saúde neste domingo, 7, após ter sofrido um infarto. O profissional foi internado no dia 29 de dezembro e recebeu atendimento médico no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde precisou passar por uma angioplastia. Após receber alta na última sexta-feira, 5, Burnier está se recuperando em casa. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível vê-lo na cama, abraçado com seu cachorro. “Assim a recuperação fica mais fácil” ,escreveu o jornalista. Durante esse período de recuperação, Bruno Tavares assumiu o lugar de Burnier no SP2.