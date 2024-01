Após Mickey como personagem de terror, super-heróis da DC Comics entrarão em domínio público

Previsão é que Superman, Batman e Mulher-Maravilha tenham suas primeiras versões disponíveis para uso em 2034, 2035 e 2037, respectivamente

Reprodução/Youtube Gal Gadot como a Mulher Maravilha em "Batman vs. Superman"



Os super-heróis mais famosos da DC Comics também estão prestes a entrar em domínio público. Assim como aconteceu com o Mickey Mouse, que se tornou de uso livre após 95 anos, Superman, Batman e Mulher-Maravilha também terão suas primeiras versões disponíveis para uso de qualquer pessoa ou empresa. Como o site da Jovem Pan mostrou, a Disney fez de tudo para evitar que o Mickey caísse em domínio público, mas desde 2 de janeiro o ratinho pode ser utilizado por todos. Inclusive, o personagem estará um assassino cruel em um jogo de terror e também deve integrar filmes do mesmo gênero. Agora, é a vez dos super-heróis da DC Comics, que pertence à Warner, enfrentarem a mesma situação.

No entanto, é importante ressaltar que apenas a primeira versão do Mickey, presente no curta-metragem animado Steamboat Willie, lançado em 1928, está disponível para uso. A mesma situação ocorrerá com Superman, Batman e Mulher-Maravilha. De acordo com a lei americana, as primeiras versões dos super-heróis entrarão em domínio público em 2034, 2035 e 2037, respectivamente. Por exemplo, o Superman não terá o poder de voar e terá o logotipo no peito em cor amarela, sem as tradicionais botas vermelhas. O Batman usará um carro comum, de cor vermelha, como meio de locomoção, e a Mulher-Maravilha terá características diferentes de sua versão atual.