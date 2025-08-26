Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do primeiro filho: ‘Sempre soubemos’

Casal celebrou a descoberta do sexo do bebê com um chá revelação intimista e publicou o vídeo nas redes sociais; anúncio aconteceu no dia em que relação completou sete anos

Reprodução/Instagram/@camilaqueiroz Vídeo publicado nas redes sociais mostra Camila Queiroz e Klebber Toledo cortando bolo com duas taças e descobrindo que terão uma menina após verem recheio cor de rosa



Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram que estão esperando uma menina. O casal celebrou a descoberta do sexo do bebê com um chá revelação intimista, no qual cortaram juntos um bolo com duas taças. O recheio cor-de-rosa revelou que será uma menina. A atriz compartilhou o vídeo do momento nesta segunda-feira (25) para marcar também os sete anos de casamento com o ator. Eles estão juntos desde 2017 e oficializaram a união com uma cerimônia em Jericoacoara, no Ceará, em 25 de agosto de 2018.

“Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo”, escreveu Camila, mãe de primeira viagem.

O casal revelou a gestação em julho, quando Camila já estava com cinco meses de gravidez. Em seguida, viajaram a Roma para comemorar a novidade. A primeira filha do casal tem previsão de nascimento para novembro.

