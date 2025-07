Brad Pitt exige acesso a conversas secretas de Angelina Jolie em briga judicial por vinícola

Astro de ‘F1 – o Filme’ acusa a ex-esposa de quebrar um acordo verbal: os dois teriam combinado que nenhum venderia sua fatia sem o aval do outro

Henry Nicholls/AFP O ator e produtor norte-americano Brad Pitt posa no tapete vermelho durante a estreia europeia do filme "F1 - o Filme", no Cineworld Leicester Square, no centro de Londres



A disputa entre Brad Pitt e Angelina Jolie pela vinícola francesa Château Miraval acaba de ganhar um novo capítulo digno de novela. O astro de “F1 – o Filme” está determinado a desvendar as mensagens privadas de Jolie com o empresário russo Yuri Shefler, a quem a atriz vendeu sua parte da propriedade em 2021. Ele acusa a ex-esposa de quebrar um acordo verbal: os dois teriam combinado que nenhum venderia sua fatia na vinícola sem o aval do outro. Agora, os advogados de Pitt foram à Justiça da Califórnia para ter acesso às conversas de Jolie com Alexey Oliynik, um parceiro de Shefler.

A esperança é provar que Angelina sabia da oposição de Brad à venda para o magnata russo, mas seguiu em frente mesmo assim. “Esse pedido mira diretamente nas alegações principais sobre as objeções de Pitt à venda”, declararam os advogados. Para eles, as mensagens são cruciais para mostrar que Jolie agiu de má-fé, ignorando o que foi combinado entre o ex-casal.

A confusão judicial pelo Château Miraval começou em fevereiro de 2022, anos depois do fim do relacionamento de Pitt e Jolie, em 2016. Até agora, a Justiça da Califórnia não se manifestou sobre o pedido de Pitt.

Brad e Angelina foram um dos casais mais famosos de Hollywood, juntos por 12 anos e casados por dois, com seis filhos. O divórcio, que só foi finalizado em dezembro de 2024, foi marcado por anos de brigas na Justiça, envolvendo tanto a fortuna quanto a guarda dos filhos. Na época, a separação veio à tona após um suposto episódio de descontrole em um jatinho particular, onde Pitt, sob efeito de álcool, teria agredido Jolie e dois dos filhos. Será que o conteúdo dessas mensagens vai mudar o rumo dessa briga milionária?

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA