Camilla de Lucas diz que não vai deixar Juliette entrar em grupo do WhatsApp dos ex-BBB’s

Comentário da influenciadora intrigou seguidores, mas fãs acreditam que esse foi um gesto de amizade

Reprodução/Instagram/camilladelucas/11.06.2021 Camilla de Lucas disse que Juliette não entrou no grupo em que estão os ex-BBB's



A influenciadora digital Camilla de Lucas, vice-campeã do “BBB 21”, desmentiu nas redes sociais que Juliette, grande vencedora do reality show, entrou para o grupo do WhatsApp dos ex-participantes da atração. A carioca explicou tudo não passou de um engano e fez uma declaração que dividiu opiniões. “Juliette não está no grupo, gente. Um participante adicionou um número que fingia ser ela para sair num programa de humor e todos acreditaram. Ou seja, Juliette não entrou no grupo e nem se ela quiser vou deixar entrar”, escreveu Camilla no Twitter na noite de quinta-feira, 10. A ex-BBB não deixou claro por que não deixaria Juliette entrar no grupo e isso gerou especulações nos comentários do post.

Muitos cactos, forma como os fãs da campeã do “BBB 21” são chamados, acreditam que Camilla demonstrou um gesto de cuidado e amizade, já outras pessoas acharam estranha a declaração da ex-sister. Nos comentários, alguns seguidores disseram que Camilla poderia ter evitado escrever isso para não propagar mais ódio nas redes sociais, já outros disseram que ela só quis mostrar que está protegendo sua amiga. “Elas são amigas, conversam direto, Camilla sabe como o psicológico da Ju ainda está abalado, a menina já deixou claro que está sofrendo de ansiedade, é óbvio que aquele ambiente [o grupo] não faria bem para ela”, comentou uma fã. A influenciadora digital Viih Tube, ex-BBB responsável por criar o grupo, comentou anteriormente que Juliette não quis participar porque ainda estava tentando entender o que aconteceu dentro do jogo e disse que achava correta a atitude da paraibana.