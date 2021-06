Irmã do ex-BBB Gilberto diz que sofreu racismo em loja de shopping em SP: ‘Doeu muito’

Janielly Nogueira disse que foi ignorada pela vendedora da loja e Gil do Vigor ficou indignado

Janielly Nogueira, irmã de Gilberto Nogueira, participante do “BBB 21”, relatou nas redes sociais que foi vítima de racismo em uma loja de roupas e acessórios no Shopping Vila Olímpia, na zona Sul de São Paulo. Nesta quarta-feira, 9, a irmã de Gil do Vigor contou nos stories do Instagram que ficou mal e precisou se isolar um pouco após ser discriminada por uma vendedora. “Eu fui em uma loja comprar uma bolsa. Estava eu e a assessora da minha mãe e a vendedora me ignorou, me tratou como um nada por eu ser negra. A assessora da minha mãe é galega [loira] e ela sempre ficava falando: ‘A bolsa é para a Jani’. A vendedora ficou fingindo que não ouvia por eu ser preta”, disse Janielly. A mesma vendedora também teria chamado a assessora que acompanhava a irmã de Gil para fazer um cadastro da loja, mesmo ela dizendo que era sua acompanhante quem estava comprando a bolsa.

“Aquilo me doeu muito porque eu vivi o racismo, o preconceito de perto e queria deixar um recado para essa vendedora. Querida, eu amo minha cor, eu queria ser mais pretinha, mas Jesus me fez assim. Eu não consigo entender como as pessoas no século 21 ainda conseguem ter esse tipo de pensamento e conseguem humilhar as pessoas na cara de pau, porque ela nem disfarçou”, afirmou Janielly, que contou também que Gilberto ficou indignado quando soube do que tinha acontecido. “Por isso que tem gente que faz merda com a própria vida, porque dói, dá vontade de você sumir do mapa”, desabafou a irmã do semifinalista do “BBB 21”. Janielly explicou que ficou muito sensível com o que aconteceu e chorou junto com a sua família. Ela disse que também recebeu muito apoio e enfatizou que se passar por uma situação similar novamente não vai se acanhar e vai partir para a “cachorrada”.